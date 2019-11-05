Харьков, Украина, , 15:42 — REGNUM В Харьковской области Украины выявлен второй случай дифтерии за прошедшее время, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Наталья Куфтерина, сообщило 5 ноября информационное агентство УНИАН.

«Сейчас зарегистрированы два случая: первый был в конце октября, второй — вчера, и этот случай ещё не подтверждён лабораторно», — рассказала она.

Чиновник отметила, что это первые случаи дифтерии в области за минувшие семь лет. Куфтерина сообщила, что область полностью обеспечена вакциной против болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, словацкие специалисты проверяют уровень вакцинации населения, живущего на приграничных с Украиной территориях. Они опасаются распространения болезни с территории Закарпатья.

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