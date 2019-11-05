Харьков, Украина, 5 ноября 2019, 15:42 — REGNUM В Харьковской области Украины выявлен второй случай дифтерии за прошедшее время, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Наталья Куфтерина, сообщило 5 ноября информационное агентство УНИАН.
Чиновник отметила, что это первые случаи дифтерии в области за минувшие семь лет. Куфтерина сообщила, что область полностью обеспечена вакциной против болезни.
Как сообщало ИА REGNUM, словацкие специалисты проверяют уровень вакцинации населения, живущего на приграничных с Украиной территориях. Они опасаются распространения болезни с территории Закарпатья.
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