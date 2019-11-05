Элиста, , 15:36 — REGNUM Вторая масштабная авария на газопроводе с начала ноября произошла в Калмыкии — днём 5 ноября в Элисте без газа остались более восьми тысяч жителей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об аварии поступило около 12:25. Известно, что газовая труба высокого давления диаметром 100 мм была повреждена при реконструкции дорожного полотна. В результате без газоснабжения остались 193 дома, 10 социально-значимых объектов. Ликвидировать аварию обещают к 18:00 5 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 ноября в результате несанкционированных работ по прокладке кабеля был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления. В результате без газа и отопления осталось 12 населённых пунктов, в которых проживают около семи тысяч жителей.

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