Уфа, , 15:34 — REGNUM В Башкирии расследуют несчастный случай, в результате которого погиб каменщик ООО трест «Башгражданстрой». Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканской инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел вечером 1 ноября на территории строящегося многоэтажного жилого дома в Ленинском районе Уфы.

53-летний каменщик, который отработал свою смену, спускался по лестнице и упал с неогороженной площадки, расположенной на седьмом этаже дома.

Отмечается, что рабочий скончался на месте до приезда скорой помощи.