Москва, , 15:27 — REGNUM Представители столичных экстренных служб проверили собор святых апостолов Петра и Павла после анонимного сообщения о «минировании». Соответствующую информацию РИА Новости сообщили представители экстренных служб Москвы.

«Проверку в соборе завершили, угроза не подтвердилась», — отметили собеседники агентства.

Ранее поступило анонимное сообщение о «минировании» собора на Старосадском переулке.

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