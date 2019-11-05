Киселёвск, Кемеровская область, , 15:27 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв держит на контроле ход расследования дела об убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом сказал сам Цивилёв в эфире «Вестей.ru».

"Конечно, это громкое дело у нас в Кузбассе. Оно получило широкий резонанс. Я сам держу это дело на контроле. Сейчас занимаются правоохранительные органы. Подозреваемые задержаны. Идёт расследование. Сейчас самая главная задача, чтобы было проведено качественное расследование. Материалы вовремя были переданы в суд. И суд установил достойную меру наказания всем, кто виноват в этом происшествии. А мы будем с вами наблюдать за этой ситуацией. И я очень надеюсь, что таких историй у нас в Кузбассе больше не будет», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Следственного управления СКР по Кемеровской области, приоритетной версией убийства бывшего главы Киселёвска Сергея Лаврентьева остаётся разбойное нападение.

Лаврентьев был застрелен в ночь на 1 ноября 2019 года на территории своего частного дома. Рядом обнаружено тело одного из нападавших. Позже были задержаны ещё двое подозреваемых — 49‑ и 35-летний жители города Белово.

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