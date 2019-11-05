Москва, , 15:30 — REGNUM В расстреле сослуживцев рядовым Рамилем Шамсутдиновым в одной из воинских частей Забайкалья не виноваты офицеры и командир подразделения, где служил этот солдат. Об этом 5 ноября заявил председатель президиума «Офицеров России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обвинять офицеров в том, что они довели своего рядового бойца до расстрела своих сослуживцев, — это категорически неправильно. Нашей армии дедовщина не характерна. У нас армия строится по демократическому принципу, она открыта для всех. Очень жалко погибших парней, родителей, которые потеряли своих сыновей, офицеров у которых были семьи, но окончательные выводы по этому случаю следствие сделает», — сказал Липовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года Шамсутдиновым устроил стрельбу в ЗАТО Горный Забайкальского края. В результате погибли два офицера и шестеро сослуживцев срочника. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Воинскую часть, где солдат расстрелял сослуживцев, могут расформировать