Лагос, Нигерия, , 15:28 — REGNUM 15 человек, прикованных цепью в одной из церквей Лагоса, были спасены во время последнего полицейского рейда. Об этом со ссылкой на заявлении представителя полиции Нигерии передает Daily Monitor Uganda.

По словам официального представителя полиции Лагоса Бала Элкана, детективы «ворвались в молитвенный дом, используемый в качестве лагеря для задержанных» и обнаружили там 15 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 50 лет, ноги которых были прикованы цепями.

По словам Элканы, на следующий день пастор церкви, «пророк» Сандей Джозеф Оджо и еще 10 человек были арестованы.

Жертвы «были привезены [в церковь] их семьями для оказания духовной помощи от психических заболеваний и других болезней», рассказал «пророк» Оджо.

«Пророк сказал, что он был ответственным за исцеления с 1986 года, и он приковал их цепью, чтобы предотвратить побег», — рассказал Элкана.

По его словам, некоторые из жертв провели в церкви пять лет, добавив, что в настоящее время проводятся дальнейшие расследования произошедшего.

По словам журналистов, за последний месяц сотни жертв насилия, в основном дети, были спасены в ходе серии рейдов, в основном по всей северной Нигерии. На прошлой неделе полиция спасла 108 «недееспособных и больных» заключенных из так называемого центра коррекции в штате Квара, центральная Нигерия.

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