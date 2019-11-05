Омск, , 15:21 — REGNUM Омские следователи проверяют информацию о происшествии в одной из саун города. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

Информация о прорыве трубы в сауне появилась ранее в соцсетях и местных СМИ. По предварительным данным, инцидент произошёл ночью 4 ноября. Из-за прорыва трубы с кипятком пострадали посетители. Так как администрация заведения бездействовала, им пришлось самостоятельно эвакуировать детей через окно. Дети не пострадали.

Следствие выясняет обстоятельства ЧП в сауне. В том числе будет дана правовая оценка действиям сотрудников данного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске в бассейне сауны утонула годовалая девочка.