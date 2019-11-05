Новотроицк, Оренбургская область, , 15:49 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области 5 ноября при получении взятки арестован первый заместитель главы города Артем Липаткин, сообщает RIA56.

По данным «Эха Москвы в Оренбурге», 5 ноября в администрации Новотроицка прошли обыски.

В отношении Липатова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере. Речь идет об освоении бюджетных средств, информирует orenburg.media.

В УФСБ по Оренбургской области, а также УМВД по региону дать комментарий по ситуации не смогли. В СУ СКР по Оренбуржью корреспонденту ИА REGNUM заявили, что ведомство не занимается расследованием этого дела.