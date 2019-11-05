Донецк, , 15:22 — REGNUM В район проведения отвода сил в Донбассе прибыла группа вооружённых украинских радикалов, сообщили 5 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооружённых групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в районы населённого пункта Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что для противодействия боевикам командование ВСУ задействовало силы 131-го отдельного разведывательного батальона в населённом пункте Богдановка.

«Уже фиксируются случаи столкновений между радикалами и военнослужащими батальона», — сказано в сообщении.

Для предотвращения утечки информации у боевиков 131-го батальона ВСУ временно изъяли мобильные телефоны, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона сорвала процедуру отведения сил в районе населённого пункта Петровское. Новая попытка разведения состоится 8 ноября 2019 года.

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