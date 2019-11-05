Донецк, 5 ноября 2019, 15:22 — REGNUM В район проведения отвода сил в Донбассе прибыла группа вооружённых украинских радикалов, сообщили 5 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В сообщении отмечается, что для противодействия боевикам командование ВСУ задействовало силы 131-го отдельного разведывательного батальона в населённом пункте Богдановка.
Для предотвращения утечки информации у боевиков 131-го батальона ВСУ временно изъяли мобильные телефоны, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона сорвала процедуру отведения сил в районе населённого пункта Петровское. Новая попытка разведения состоится 8 ноября 2019 года.
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