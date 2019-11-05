Москва, , 15:28 — REGNUM В расстреле сослуживцев рядовым Рамилем Шамсутдиновым в одной из воинских частей Забайкалья виноваты компьютерные игры. Об этом 5 ноября заявил председатель президиума «Офицеров России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Офицер подчеркнул, что случившуюся трагедию нельзя назвать несчастным случаем. Боец, по его мнению, обдумывал своё преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. Из произошедшего следует сделать соответствующие выводы, чтобы подобного не повторялось впредь.

«Мы видим тот случай, когда наша молодёжь активно находится в компьютерном пространстве: насмотрелись компьютерных игр-стрелялок, которые практически зомбируют людей с неустоявшейся психикой. Для него реальность перемешались с компьютерной, когда он шел расстреливал сослуживцев, представляя, что он якобы в компьютере», — сказал Липовой.

По его словам, в обществе на данный момент есть пробел в системе воспитания в целом, в школе, в обществе, что и приводит в конечном итоге к подобным происшествиям.

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