Киселёвск, Кемеровская область, , 15:07 — REGNUM Приоритетной версией убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева остаётся разбойное нападение, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кузбассу.

Напомним, что ранее были задержаны двое подозреваемых в убийстве Лаврентьева — 49‑ и 35-летний жители города Белово.

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«В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории области. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава кемеровского города Киселёвска Сергей Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября 2019 года. Он был застрелен на территории своего частного дома. Рядом обнаружено тело ранее судимого жителя Белово.