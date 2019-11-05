Москва, , 15:31 — REGNUM В Таганском районе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию с заявлением о краже велосипеда из приквартирного холла в подъезде обратился 47-летний москвич. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения вычислили маршрут передвижения подозреваемого. Его задержали на Таганской улице.

Следствие установило, что подозреваемый — приезжий мужчина 46 лет — причастен еще как минимум к шести подобным эпизодам. Злоумышленник проникал в подъезды домов и похищал оттуда оставленные владельцами велосипеды. Украденные средства передвижения он продавал, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.