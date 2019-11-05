Ханты-Мансийск, , 14:54 — REGNUM В Югре перед судом предстанет гражданин Узбекистана за незаконный лов рыбы. Ущерб от нелегальной добычи водных биологических ресурсов составил 300 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ХМАО.

Установлено, что иностранец в мае 2019 года во время полного запрета на рыболовство в протоке Ендырская реки Обь выловил 325 особей рыбы разных пород, с которыми был задержан инспекторами.

Па факту было возбуждено уголовное дело п. «а» ч.1 ст.256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба»). Обвиняемый возместил вменённый ему ущерб.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу