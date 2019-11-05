Уфа, , 14:40 — REGNUM Расследование несчастного случая, в результате которого погиб 63-летний работник АО «Мелеузовский сахарный завод», начато в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 ноября машинист буртоукладочной машины был придавлен прицепом «КамАЗа» к столу приёмного бункера.

Мужчину госпитализировали в больницу. К сожалению, врачи его спасти не смогли.

Отмечается, что сейчас начато расследование случившегося, в ходе которого будут определены его причины и виновные лица.