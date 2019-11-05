Уагадугу, , 14:23 — REGNUM Четыре жителя Буркина-Фасо, включая заместителя мэра северного города Джибо, были убиты находившимися в засаде вооружёнными лицами. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение официальных лиц страны от 3 ноября.

Губернатор Сахельской области сказал, что неизвестные вооруженные люди устроили засаду, нацеленную на машину заместителя мэра в коммуне Гаскинде города Джибо.

Это последнее из серии нападений на севере Буркина-Фасо, где сотни человек были убиты в ходе восстания джихадистов.