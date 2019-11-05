Луганск, , 14:20 — REGNUM В результате подрыва на собственных минах в Донбассе пострадали три боевика 14-й бригады ВСУ, сообщил 5 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Только с начала текущей недели, в результате подрывов на своих минных полях, трое боевиков 14-й бригады получили осколочные ранения, один из них скончался от полученных ран в больнице Северодонецка», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что несмотря на разведение сил на линии соприкосновения сторон, на других участках украинские формирования продолжают укреплять свои позиции. Подрывы на минах случаются из-за того, что у ВСУ нет точных карт минных полей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов территории ЛНР боевиками ВСУ погиб один военный Народной милиции ЛНР.

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