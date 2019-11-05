Луганск, 5 ноября 2019, 14:20 — REGNUM В результате подрыва на собственных минах в Донбассе пострадали три боевика 14-й бригады ВСУ, сообщил 5 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Филипоненко добавил, что несмотря на разведение сил на линии соприкосновения сторон, на других участках украинские формирования продолжают укреплять свои позиции. Подрывы на минах случаются из-за того, что у ВСУ нет точных карт минных полей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов территории ЛНР боевиками ВСУ погиб один военный Народной милиции ЛНР.
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