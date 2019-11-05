Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Двое рабочих в Петербурге получили тяжелейшие травмы в сорвавшейся кабине лифта. Инцидент произошел во время работ по замене лифтового оборудования в родильном доме № 18 на проспекте Солидарности вечером 4 ноября. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, во время работ по неизвестной причине оборвался трос, после чего кабина лифта, где находились рабочие, упала вниз. «В настоящее время потерпевшие в тяжелом состоянии находятся в больнице», — отметили в следственных органах.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», пострадавшие — двое сотрудников лифтовой компании «Русслифт». Один из них был доставлен в НИИ скорой помощи с травмами головы, живота, таза, рук и ног, позвоночника, другой — в Александровской больнице с кататравмой, черепно-мозговой травмой, переломом скулы и челюсти, травмой груди, переломом ребра и ушибом легких. Оба находятся в реанимации.