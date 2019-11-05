Москва, , 14:07 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего жителя Москвы, удалившего зуб. Об этом 5 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СК, медицинская операция по удалению зуба прошла в августе 2019 года в одной из клиник на юго-западе Москвы. Спустя несколько дней с осложнениями подростка показали врачу той же клиники. Спустя месяц открылось кровотечение, мальчик был госпитализирован. Несмотря на то, что ему была оказана медицинская помощь, пациент скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Назначена экспертиза, выясняются обстоятельства случившегося.