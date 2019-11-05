Осташков, Тверская область, 5 ноября 2019, 13:53 — REGNUM В Тверской области ищут двух рыбаков, отправившихся на рыбалку на озеро Селигер, сообщили 5 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.
Двое мужчин 33 и 44 лет отправились на рыбалку ещё днём 31 октября, они поехали на моторной лодке на озеро Селигер. 1 ноября лодка была обнаружена в Осташковском городском плесе озера Селигер. Ни рыбаков, ни их личных вещей не найдено.
Следственные органы начали проверку в связи с исчезновением людей.