Осташков, Тверская область, , 13:53 — REGNUM В Тверской области ищут двух рыбаков, отправившихся на рыбалку на озеро Селигер, сообщили 5 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

Двое мужчин 33 и 44 лет отправились на рыбалку ещё днём 31 октября, они поехали на моторной лодке на озеро Селигер. 1 ноября лодка была обнаружена в Осташковском городском плесе озера Селигер. Ни рыбаков, ни их личных вещей не найдено.

Следственные органы начали проверку в связи с исчезновением людей.

«Следователями Следственного комитета в рамках проведения доследственной проверки с привлечением сил сотрудников полиции и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Тверской области продолжается проведение поисковых мероприятий по установлению местонахождения мужчин», — сообщили в СКР.