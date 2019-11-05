Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся автомобиль. Как сообщает информационный портал Е1, дорожный инцидент произошёл на улице 8 марта у поворота на Водительский проезд.

В результате аварии на одной из центральных автодорог Екатеринбурга образовались пробки по обеим сторонам движения. Как уточнили в управлении ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал и на данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) грузовой автомобиль врезался в ограждение и загорелся. В результате ДТП в обеих направлениях на ЕКАД образовались дорожные пробки.

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