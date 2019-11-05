Уфа, , 13:50 — REGNUM Проверить безопасность образовательных организаций Уфы после трагедии в Нарьян-Маре поручил глава администрации города Ульфат Мустафин на очередном еженедельном оперативном совещании в муниципалитете, 5 ноября передает пресс-служба городской администрации.

Кроме этого, руководителям профильных структурных подразделений администрации Уфы, правоохранительным органам и главам районных администраций было поручено держать на особом контроле вопрос обеспечения безопасности в детских садах и школах города.

По словам Ульфата Мустафина, вопрос безопасности детей в образовательных учреждениях должен всегда стоять на первом месте. В настоящее время образовательные учреждения города оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа, охраной и тревожными кнопками. И их работу необходимо проверить еще раз.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа пьяный местный житель зашел в детский сад и ударил холодным оружием 6-летнего мальчика. Ребенка спасти не удалось.