Псков, , 13:47 — REGNUM Выжившие в ДТП под Псковом три девочки получат всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По её словам, дети, состояние которых оценивается как стабильно тяжёлое, находятся под пристальным наблюдением специалистов: две младшие сестры — в реанимации детской областной клинической больницы, их старшая сестра доставлена в областную клиническую больницу. Она введена в искусственную кому и находится на искусственной вентиляции легких.

«В ДТП погибли родители девочек, поэтому все заботы в дальнейшем лягут на плечи бабушки», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова решается вопрос оказания адресной помощи семье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 3 ноября на трассе Псков — Санкт-Петербург: в автомашине Hyundai ехала семья: родители с тремя дочерьми. При столкновении с большегрузным автомобилем взрослые погибли на месте происшествия, девочки выжили.

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