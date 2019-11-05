Черногорск, Хакасия, , 13:44 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) следствие устанавливает обстоятельства гибели двух человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

4 ноября в следственные органы поступило сообщение о том, что в Черногорске при тушении возгорания бытового мусора в коллекторе обнаружили тела двух мужчин. Одному из погибших было 38 лет, второму — 62 года. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днём 4 ноября в коллекторе теплотрассы в районе улицы Ветчинина находилось трое мужчин без определенного места жительства. Один из них пошёл за алкоголем, двое остались готовить еду. Для этого они использовали открытый огонь.

Пожар, по одной из версий, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём. После того, как возгорание потушили, пожарные обнаружили в коллекторе обгоревшие тела двух человек.

Погибшие опознаны, проверка продолжается.

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