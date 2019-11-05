Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM В Екатеринбурге владельцев автотранспорта просят не парковать на длительный период машины на обочинах проезжей части. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, оставленные машины снижают эффективность уборки улиц от снега.

«Припаркованные автомобили препятствуют работе механизированных звеньев уборочной техники и снижают интенсивность и качество расчистки территории города», — сообщили в пресс-службе администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября в Екатеринбурге было вывезено свыше 35 тонн снега. Из-за прошедшего обильного снегопада, работы по уборке улиц ведутся в круглосуточном режиме.

Отметим, что с начала ноября для устранения гололёда было использовано более 147 тонн мелкого щебня и 483 тонны специальных противогололедных материалов.

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