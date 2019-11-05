Казань, , 13:33 — REGNUM После пожара в девятиэтажном здании по улице Назарбаева в Казани за медицинской помощью обратились 11 человек. Об этом говорится в сообщении минздрава Татарии.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, их них пятеро детей были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

После проведения всех необходимых диагностических процедур будет решен вопрос о необходимости госпитализации пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани утром 5 ноября произошел пожар в здании, где, по данным местных СМИ, расположено общежитие Университета культуры. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в кухне одной из квартир на четвертом этаже. Несколько человек были спасены через окна. Причины возгорания устанавливаются.