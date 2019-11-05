Бишкек, , 13:29 — REGNUM Сотрудники спецслужб Киргизии совместно с коллегами из стран СНГ арестовали террориста. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Задержанный 24-летний уроженец Джалал-Абадской области находился в международном розыске по статье «Наемничество» за то, что в 2015 году выехал в Сирию, где прошел подготовку в лагере террористов и воевал против правительственных сил.

В ведомстве отмечают, что впоследствии для сокрытия своих преступных замыслов киргизстанец скрывался в одной из стран Содружества под видом трудового мигранта.