Баку, , 13:27 — REGNUM Восемь человек задержаны за попытку незаконного пересечения азербайджано-грузинской границы. Об этом 5 ноября сообщают азербайджанские СМИ.

Среди задержанных пять несовершеннолетних, в том числе трое детей, родившихся в 2015—2016 годах. По данным пограничной службы Азербайджана, нарушители пытались пересечь границу 3 ноября в 00:20 на служебной территории пограничной заставы «Садыхлы» вблизи Агстафинского района.

По факту попытки незаконного пересечения азербайджано-грузинской границы ведется следствие.