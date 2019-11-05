Найроби, 5 ноября 2019, 13:32 — REGNUM В течение следующей недели на Восточную Африку обрушатся сильные дожди, которые могут спровоцировать более серьезные наводнения. Об этом 5 ноября передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение метеорологической службы телерадиокомпании.

Василий Дмитриевич Поленов. Ливень. 1874
Василий Дмитриевич Поленов. Ливень. 1874

За последнюю неделю регион сильно пострадал от наводнений, которые привели к гибели сотен человек и перемещению сотен тысяч людей. Ожидается, что в течение следующих 48 часов сильнейшие дожди обрушатся на возвышенности в Эфиопии и Сомали.

Отмечается, что в течение следующих нескольких дней в Кении продержится погода без осадков, однако в конце недели страну вновь ожидает усиление дождей.

Представители групп помощи предупреждают, что перемещенные из-за наводнений лица срочно нуждаются в убежище, лекарствах, еде, чистой воде и противомоскитных сетках.

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