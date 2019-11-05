Нарьян-Мар, , 13:22 — REGNUM 36-летнему жителю Нарьян-Мара Денису Поздееву предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, убийство произошло в стенах детского сада «Сказка» 31 октября. По версии следствия, Поздеев подошел к детскому саду около 13 часов 30 минут и позвонил в домофон. Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Обвиняемый поднялся на 2 этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему путь, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали детского сада и удерживали до прибытия полиции.

«После задержания подследственный говорил про сатану и жертвоприношение. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно», — рассказали в ведомстве.

В отношении Поздеева назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Предварительно установлено, что обвиняемый не судим, ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Проживал один. По месту жительства характеризуется посредственно, молчалив, скрытен, ни с кем не общался.

Напомним, расследование дела взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.