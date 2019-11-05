Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Екатеринбурге спасатели проводят поисковую операцию в акватории Верх-Исетского пруда. Как сообщают местные издания, ранее поступило сообщение о том, что под лёд водоёма провалился мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области изданию «Новый день», поисково-спасательная операция продолжается второй день. Тревожный сигнал поступил 4 ноября, но как отметили спасатели, информация о том, что под лёд провалился человек, противоречивая.

Отметим, что на данный момент спасателями обнаружены на льду водоёма следы использования рыбацкого коловорота. При этом отмечается, что лёд ещё слишком тонкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Свердловской области установились морозы и начался ледостав. Однако морозы продлились недолго и сейчас в Екатеринбурге температура выше нуля.