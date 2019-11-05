Тобольск, Тюменская область, , 13:15 — REGNUM В тюменском Тобольске возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота Вени. Домашний питомец породы «британская короткошёрстная» обошёлся хозяину в 55 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что владелец породистого кота привёз питомца на работу, так как у его детей началась аллергия на шерсть. Веню полюбили в коллективе, за ним ухаживали и кормили сотрудники организации. Но вдруг кот пропал из сторожевой комнаты.

Хозяин кота обратился в полицию. Была установлена подозреваемая: 42-летняя жительница села Алымка Уватского района. Женщина отдала кота добровольно, пояснив, что ей понравился Веня, и она решила его присвоить.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).