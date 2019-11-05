Ставрополь, , 13:16 — REGNUM Драка с летальным исходом произошла на территории спортивной школы в городе Ставрополе. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности его смерть, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

Трагический инцидент произошел вечером 2 ноября текущего года. По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории спортшколы, сделал замечание мужчине, который пытался пройти на футбольное поле во время матча. Между ними возник конфликт.

Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, в результате чего последний упал на асфальт. На следующий день от полученных повреждений он скончался в больнице.

Подозреваемый — 42-летний житель города — задержан. Следователь направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.