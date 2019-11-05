Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM Южный окружной военный суд изучит материалы уголовного дела о подготовке теракта на концерте народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Дагестане. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в суде 5 ноября.

Уточняется, что фигурантами уголовного дела стали четыре человека. Дата рассмотрения пока не назначена.

ИА REGNUM ранее сообщало, что четырёх мужчин подозревают в подготовке взрыва во время выступления артиста в Махачкале в 2017 году. Предотвратить теракт удалось благодаря усиленным мерам безопасности.

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