Москва, , 13:06 — REGNUM В Москве школьник выехал на полосу встречного движения на автомобиле каршеринга, передаёт 5 ноября «РенТВ».

Сообщается, что 16-летний одиннадцатиклассник приобрел через Telegram аккаунт за 4 тыс. рублей, на который смог зарегистрировать приложение каршеринга. 3 ноября он арендовал автомобиль марки BMW и попал в аварию, не справившись с управлением. Он выехал на встречную полосу движения и протаранил столб.

Школьника задержали сотрудники дорожно-постовой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам трёх кварталов 2019 года в России услугой каршеринга в Москве воспользовались более 36 млн раз, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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