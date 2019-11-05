Львов, Украина, 5 ноября 2019, 13:10 — REGNUM Во Львове неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском языке, сообщил 4 ноября местный ресурс 032.ua
Радикалы рассказали журналистам, что лишь беседовали с музыкантом, а гитару якобы разбили другие «неизвестные патриоты».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Львовской области ввели мораторий на «русскоязычный культурный продукт» на территории области, а Верховный суд Украины признал данное решение законным.
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