Львов, Украина, , 13:10 — REGNUM Во Львове неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском языке, сообщил 4 ноября местный ресурс 032.ua

«3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова… — сказано на странице неонацистской организации «Сокол» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальной сети Facebook. — Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы».

Радикалы рассказали журналистам, что лишь беседовали с музыкантом, а гитару якобы разбили другие «неизвестные патриоты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Львовской области ввели мораторий на «русскоязычный культурный продукт» на территории области, а Верховный суд Украины признал данное решение законным.

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