Рязань, , 13:05 — REGNUM Житель Спасского района Рязанской области погиб от выстрела охотника — мужчина выстрелил в сторону деревьев, предположив, что там находится ожидаемый зверь. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 3 ноября 2019 года в дневное время мужчины охотились в лесном массиве, расположенном вблизи п. Лесхоз Спасского района. Один из участников охоты, заметив движение среди деревьев и предположив нахождение там зверя, выстрелил в ту сторону из карабина. Там оказался 51-летний местный житель, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.