Кагади, , 13:03 — REGNUM По меньшей мере 12 человек могли погибнуть после того, как в понедельник, 4 ноября, лодка, на которой они плыли, перевернулась на озере Альберт в западной части Уганды. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Все пропавшие без вести в результате крушения — торговцы из Камине, Сунгарао и Китебере в округах Ндайга, Кагади, сообщает издание.

Начальник полиции района Кагади Ромео Онек Оджара сообщил, что торговцы отправились в ДР Конго около 11 часов вечера в воскресенье, 3 ноября.

«До прибытия на станцию Рвабанги в ДРК лодка опрокинулась примерно в 7 часов утра (4 ноября). Шесть человек были спасены, но местонахождение других 12 человек остается неизвестным», — сказал Оджара.

По его словам, на место происшествия немедленно прибыла группа сотрудников службы безопасности и рыбаков.

Он сказал, что полиция еще не опознала жертв, однако расследование инцидента уже началось. По словам члена окружного совета округа Ндяйга Ливингстона Акугизибве, рыбаки, ставшие свидетелями аварии, спасли шесть человек.

Он сказал, что опрокинулась только лодка, на которой находились сами торговцы, а судно, которое перевозило их рыбу, благополучно пришвартовалось в ДР Конго.

По словам Акугизибве, ни один из 19 торговцев не надел спасательный жилет.