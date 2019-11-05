Посёлок городского типа Серебряные Пруды, Московская область, , 13:39 — REGNUM В Серебряных Прудах сотрудники подиции изъяли у 35-летнего местного жителя свыше 2 кг марихуаны. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает 5 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам главы пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, при осмотре хозпостроек в поселке округа, полицейские обнаружили несколько свертков с веществом растительного происхождения. Лабораторные анализы подтвердили, что изъятое является наркотическим веществом марихуаной.

Общий вес свертков превышает 2 кг. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Малаховка Люберецкого района ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

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