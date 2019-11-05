Барнаул, , 12:51 — REGNUM Забытую в вагоне поезда Бийск — Барнаул сумку, в которой находилось 250 тыс. рублей, вернули владельцу. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, о забытой сумке сообщила сотрудникам транспортной полиции проводница вагона. Правоохранители проверили содержимое сумки и обнаружили там четверть миллиона рублей.

Отмечается, что владельца крупной суммы денег обнаружили через соцсети. Им оказался 36-летний житель Алтайского края. Ему уже вернули потерянную сумку и деньги.