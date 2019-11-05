Москва, , 12:47 — REGNUM Сотрудники спецслужб задержали в Москве подозреваемого в подготовке теракта мужчину, сообщает 5 ноября РЕН-ТВ.

По данным телеканала, 30-летний мужчина планировал совершить теракт в людном месте, он исповедовал радикальные формы ислама и изучал материалы для изготовления взрывчатых устройств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов. Все террористические акты предотвратили на стадии подготовки. Было ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших проведение терактов в России. Силовики нейтрализовали 32 боевиков, 679 задержаны.

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