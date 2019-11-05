Москва, , 12:39 — REGNUM В Москве задержали подозреваемого в подготовке террористического акта. Об этом 5 ноября сообщает «РенТВ».

По данным СМИ, задержание прошло ещё несколько дней назад. 30-летний подозреваемый исповедует радикальные формы ислама, он изучал материалы по изготовлению взрывного устройства и искал сообщников. Указано, что в планах злоумышленника было устроить взрыв в людном месте.

В раскрытии преступления принимали участие спецслужбы, следует из сообщения. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).