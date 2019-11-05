Великий Новгород, , 12:39 — REGNUM В Новгородской области сильные ливни затопили более 30 приусадебных участков в семи районах. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 ноября, в региональном управлении МЧС, пострадали Боровичский, Валдайский, Демянский, Маловишерский, Маревский, Старорусский, Парфинский районы.

«Для уточнения обстановки на место направлены аэромобильные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное Управление МЧС России по Новгородской области находится в режиме повышенной готовности. В оперативном штабе собирается подробная информация о ситуации и необходимой помощи населению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные дожди зарядили в Новгородской области с 3 ноября. Циклон обрушился на регион через неделю после урагана, последствия которого ещё не устранены в двух районах области — Крестецком и Валдайском, где введён режим чрезвычайной ситуации.

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