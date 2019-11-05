Бийск, Алтайский край, , 12:39 — REGNUM Пассажирский автобус в Алтайском крае 5 ноября врезался в столб электроопоры. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД ГУ МВД России.

Сообщается, что по предварительным данным, в селе Первомайское Бийского района автобус ПАЗ 32 053−70 двигался по улице Магистральной. Транспортное средство выехало на левую обочину, где и произошло столкновение со столбом.

Пассажиров в автобусе не было, пострадал только водитель. Отмечается, что он не был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Стоит отметить, что в результате другой дорожной аварии, которая произошла на Алтае в ноябре, пьяный водитель сбил двух подростков. Не обошлось без жертв.