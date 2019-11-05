Уфа, , 12:37 — REGNUM Слесарь-сантехник упал в подвал в Уфе, который был залит кипятком. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло 10 сентября, когда слесарю-сантехнику поручили обследовать подвал, из которого шел горячий пар, а пол подвала был залит кипятком.

Чтобы выяснить место утечки кипятка 42-летний сантехник зашёл в подвал через другой подъезд. Мужчина, держась за стены по трубам начал идти к месту образования пара.

Его правая нога соскользнула в горячую воду. Мужчина ее вытащил, но не смог дальше удерживаться на трубах и упал в кипяток. Он смог сам подняться и выйти из подъезда. На скорой его доставили в городскую больницу № 18. Врачи диагностировали у мужчины ожоги туловища, верхних и нижних конечностей различной степени тяжести.

В ходе проверки было установлено, что мужчину не обеспечили средствами индивидуальной защиты и не проинструктировали о том, что нужно делать в подобных ситуациях. В результате, должностных лиц ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы» оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Помимо этого, ООО «Коммунпромстрой» также привлекли к административной ответственности за то, что сотрудники предприятия не проконтролировали действия своих работников, которые открыли задвижки на недостроенную сеть. Из-за этого горячая вода пошла в подвал жилого дома.