Ижевск, , 12:35 — REGNUM В Ижевске задержали неработающего гражданина одной из стран ближнего зарубежья с крупной партией героина. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, 53 грамма героина мужчина забрал из тайника, который был оборудован на территории города еще в 2010 году. Несколько свертков и пакетов с веществами мужчина просто спрятал по карманам.

Отмечается, что в 2011 году мужчина уже был осужден за наркопреступления. В этот раз уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»), максимальное наказания по данной статье может составить десять лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава республики Александр Бречалов говорил, что позитивных сдвигов, несмотря на все мероприятия, в борьбе с наркоманией в Удмуртии нет. По итогам первого полугодия 2019 года в регионе выявлено 1,5 тыс. наркопреступлений. Из них более половины связаны со сбытом, производством и пересылкой наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 517 лиц. Из незаконного оборота изъято более 32 кг наркотических средств. Бречалов уточнил, что 4,8 тыс. человек в республике принимают наркотики, 2,8 тыс. человек от этого числа — уже наркозависимы.