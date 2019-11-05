Первоуральск, Свердловская область, , 12:31 — REGNUM В Первоуральске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по результатам надзорных мероприятий. Так в ходе прокурорской проверки установлено, что на участке, принадлежащем предпринимателю, незаконно размещались химические отходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области промышленное предприятие оштрафовано на 200 тыс. рублей за незаконное размещение на своей территории опасных отходов.

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