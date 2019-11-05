Выборг, Ленинградская область, , 12:26 — REGNUM Тела троих мужчин были обнаружены в городе Выборг Ленинградской области на месте сгоревшей хозяйственной постройки на улице Крепостная. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградской области.

Огонь вспыхнул в бытовке площадью 10 кв. метров около пяти часов утра во вторник, 5 ноября. На месте происшествия работала дежурная смена 52-й пожарно-спасательной части и 110-й пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области. Через полчаса пожар удалось ликвидировать.

«После пожара в хозяйственной постройке-бытовке были обнаружены тела троих мужчин с термическими повреждениями. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружены», — сообщили в управлении следственного комитета РФ по Ленобласти .

Как уточняют в ведомстве, по предварительной информации, в доме собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. Личности погибших и причины возникновения пожара устанавливаются.

По данному факту организована доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки и судебно-медицинских исследований.