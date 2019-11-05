Чебоксары, , 12:22 — REGNUM В Чувашии, на которую ранее обрушились морозы и снегопады, станет тепло. Снег растаял, а температура с нынешних +7…+9 градусов возрастёт до +14 градусов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Вместе с потеплением будут усиливаться порывы ветра, достигая 18−20 метров в секунду. К этому добавятся дожди, при этом в ночь с 6 на 7 ноября в северных районах Чувашии могут быть ливни. По прогнозу Гидрометцентра, в Чебоксарах за сутки может выпасть до 8 литров воды на 1 квадратный метр земли.

8 ноября Чувашия окажется на периферии скандинавского антициклона, в результате чего в республике станет заметно прохладнее — днём температура составит +3…+8 градусов тепла.

С 8 на 9 ноября через южную половину Чувашии пройдет теплый фронт с дождями, а 9−10 ноября в Чувашии установится сухая погода со слабым южным ветром, которая продлится почти всю следующую неделю.

Приход холодов ожидается ближе к концу второй декады месяца. По предварительным прогнозам, 18−19 ноября атлантический циклон может принести новые снегопады с последующим установлением морозной погоды с температурой воздуха −15…−20 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в чувашском заповеднике «Присурский» из-за тёплой осени повторно зацвели крапчатая яснотка и раскидистый колокольчик, которые цветут летом. Эксперты считают, что растения повторно зацвели, приняв осень за весну из-за тёплого октября.

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