Заиграевский район, Бурятия, , 12:17 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Заиграевском районе Бурятии погиб 84-летний мужчина. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщение о возгорании поступило поздно вечером 4 ноября.

К приезду пожарных дом горел уже полностью. Огонь удалось потушить к часу ночи, однако дом с пристроенной верандой в результате был полностью уничтожен на площади 56 кв. м.

«В 09.30 в ходе разбора места пожара начальником 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в зале под обрушившимися конструкциями были обнаружены обгоревшие останки хозяина дома 1935 года рождения», — добавили в управлении.

По мнению специалистов, пожар предположительно возник из-за нарушения при эксплуатации печки.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением отопительного периода в республике резко участились случаи бытовых пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией печей и электрических отопительных устройств. Зачастую возгорания приводит к гибели людей.

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